Разрыв контракта с «Верным другом»: что не так со сменой подрядчика по отлову — комментарии

У «Верного друга» мы видим каждый год в каком-то виде отчетность. Сейчас даже не берем то, что касается отчета по контракту и каких-то юридических вещей, которыми должна заниматься любая организация. А именно то, что появляется в СМИ — много комментариев от Алены Можейко (глава пункта передержки «Верный друг» — прим.ред.) по поводу того, как содержатся животные, почему одни собаки возвращаются на улицу, а другие нет, почему эти пристраиваются, а другие нет. Какие цифры, как вообще обстоит ситуация. У организации есть группа ВКонтакте, где все это можно отслеживать. В приют пускают волонтеров, туда может любой прийти и погулять с собакой, или забрать себе домой. Да и просто провести общественный контроль — приехать и посмотреть, как живут животные.

С Северском так не получится. Во-первых, попробуй туда попади. Во-вторых, насколько я слышала, там в принципе закрытая организация (новый подрядчик по отлову животных — прим.ред.) и никого не пускают на территорию. Соответственно, понять, что там будет происходить, что там будет сейчас с этими собаками, которые уже есть в «Верном друге», не представляется возможным.

Все мы помним — и наше сообщество зоозащитников, и томичи — какая была проблема со стаями в конце 90-х и начале 2000-х, и насколько сейчас ситуация стала лучше силами «Верного друга». Столько ими, и теми, кто еще раньше начал этим заниматься, было проведено планомерной работы в системе — «отлов-стерилизация-выпуск». И сейчас складывается ощущение, что все, что было сделано за последние лет 10, будет просто потеряно.

Мы прекрасно помним, что было с бездомными собаками в то время, когда контракт был у САХа. Когда могли просто приехать собак пострелять на детской площадке при детях и утащить эти трупы. И вообще было всем все равно на то, как это выглядит. Как будет действовать новая организация — непонятно. Честно говоря, я впервые услышала о ней два дня назад. Я не то чтобы сильно знаток организаций Северска, но для меня это кажется подозрительным. Потому что этот контракт — не лакомый кусочек. Собак гораздо больше, чем-то количество, которое прописано в нем. На одну собаку получается совсем небольшая стоимость, поэтому «Верный друг» и принимал с удовольствием помощь от населения — просил привозить солому на подстилку, корма и прочие вещи.

Кроме того, «Верный друг» оказывает услуги кремации. Это, кстати, еще одна часть деятельности, которая суперважна. Особенно в нашем северном регионе. Это вопрос биологической безопасности. Потому что зимой, когда все вокруг ледяное, похоронить животное долгое время можно было двумя способами: либо ты его очень любишь, поэтому делаешь костры и сутки тратишь на то, чтобы прогреть землю, раскопать и похоронить животное. А это нарушение, потому это биологические отходы, и даже у себя на даче нельзя закапывать ни кошку, ни собаку. Либо ты хранишь животное на балконе, пока земля не разморозиться и потом закапываешь. Или вовсе выбрасываешь своего любимца в мусорный бак, несмотря на то, что очень жалко, но ты просто больше не знаешь, куда его деть. Поэтому то, что у нас благодаря «Верному другу» появилась возможность кремации домашних животных — это победа. У нас есть еще одна фирма, которая этим занимается, но в меньшем объеме.

И немаловажный аспект — как в Северск будут попадать те, кто потерял свою собаку и ее увезли в пункт передержки? Что они будут делать? Каким правдами-неправдами будут добывать пропуск в Северск, чтобы эту собаку изъять? Какие правовые основания у них для этого будут? Пустят ли их вообще туда на территорию пункта?