В Томске пройдет иммерсивный спектакль с перемещением по городу

20 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В Томске 22 и 23 апреля пройдет премьера иммерсивного спектакля с перемещением по городу «Сепарация». По словам организаторов — компании «Театрьер», зритель станет настоящим участником действия на тему родовых сценариев.



«На первый взгляд история простая и понятная: идёт подготовка к свадьбе, и разные судьбы переплетаются в одном пространстве. Но чем дальше она развивается, тем глубже раскрываются смыслы. И вот уже свадьба оказывается совсем не та свадьба, о которой вы сейчас подумали. Совершается совершенно другой процесс: невидимый простому человеческому глазу. Кто на самом деле будет выступать в брак и чем это закончится — зритель узнает, посмотрев постановку», — говорится в описании мероприятия.

Режиссером спектакля выступила наставник по актерскому мастерству и пространства театра кино и музыки «Виртуозы» Юлия Ермолаева. Участие принимают обычные томичи — программисты, врачи, предприниматели, журналисты, которые занимаются в театре проекта и «нашли в себе смелость говорить о своих личных трансформациях через театральный жанр».



«Психологические темы актуальны для большинства людей. Сейчас скорость развития мира такая, что разрыв между поколениями просто огромный. И, чтобы жить в новом быстро меняющемся мире, нужно стряхнуть старые и нерабочие программы прошлых лет, переданные от предков. Оставить только те качества, которые нужны в современном мире. Поэтому важно немного ускорить этот процесс, в том числе и через искусство», — рассказала «Томскому Обзору» Юлия Ермолаева.

Спектакль пройдет в трех локациях с перемещением. Старт в 19.00 на парковке у торгового центра «Город» по адресу: ул. Герцена, 61/1. Стоимость билетов — от 900 рублей, купить их можно по ссылке.

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