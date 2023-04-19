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«Газпромнефть-Восток» в партнерстве с Томским политехом изготовил российские детали для нефтегазового оборудования

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«Газпромнефть-Восток» в партнерстве с Томским политехническим университетом реализовали пилотный проект по изготовлению российских деталей для нефтегазового оборудования. Они уже прошли необходимые испытания и будут использованы на Урманской и Шингинской газокомпрессорных станциях.

Проект был реализован при участии сотрудников Инженерной школы новых производственных технологий Томского политеха. Были изготовлены несколько деталей распределительного блока, который является ключевым в системе смазки компрессоров. Помимо этого, была разработана технология по восстановлению изношенных поверхностей клапанов до начального состояния, в результате чего деталь может использоваться повторно.

Большая часть работ производилась на собственных площадях Инженерной школы политеха, где имеется обширный парк производственного оборудования. Для экспертной оценки конструкторской документации привлекались сотрудники Научно-Технического центра «Газпром нефти».

— Поддержка создания отечественных конкурентоспособных технологий и продуктов — это наша внутренняя амбиция, основанная на стремлении к постоянному повышению эффективности бизнеса. Перед разработчиками стояла нетривиальная задача, и они с нею справились: разработали свои технологии как по восстановлению, так и изготовлению деталей. Теперь, в сложившихся непростых логистических условиях, мы можем выиграть по времени доставки запасных частей, а в большинстве случаев и по цене на них, — отметил директор по газу «Газпромнефть-Востока» Денис Сулимский.

— Мы смогли не только разработать конструкторскую и технологическую документацию на определенную линейку оборудования, но и разобрались в нюансах при механической обработке деталей. В результате мы своими силами решили материаловедческие задачи, а к механической обработке на наиболее сложных этапах привлекли внешних специалистов, благодаря большой географии контактов вуза с различными предприятиями. Итог проекта: мы выработали технологию, которую успешно могут реализовать местные производители, — сказал директор Инженерной школы новых производственных технологий Томского политеха.Кайрат Манабаев.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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