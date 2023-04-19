В Томске создают макет беспилотника, которые сможет перевозить грузы на 300 км

В Томском госуниверситете систем управления и радиоэлектроники приступили к макетированию грузового беспилотного летательного аппарата самолетного типа с дальностью полёта до 300 км.

Как сообщает пресс-служба вуза, ожидается, что он сможет перевозить грузы до 5 кг. Скорость полёта — 80 км/час. Это позволит доставлять медикаменты, медицинские анализы и другие жизненно необходимые грузы в труднодоступные районы Томской области.

Как отмечает заведующий лабораторией «Беспилотных авиационных систем» Евгений Макаров, подобных БПЛА в России на данный момент никто не производит. Существуют лишь аналоги значительно меньших размеров, которые применяются для аэрофотосъёмки. Конструкция БПЛА самолётного типа будет полностью разработана в стенах лаборатории.

«При разработке корпуса БПЛА мы применили доступные в нашем регионе материалы: пеноплекс, карбон, пластик, дерево. В итоге мы получаем лёгкий, прочный и недорогой корпус, который легко воспроизвести, легко ремонтировать и, главное, который соответствует всем задачам, которые на него возлагаются», — рассказывает Евгений Макаров.

Предполагается, что первый образец беспилотника будет готов к лётным испытаниям осенью 2023 года. Экспериментальный маршрут, который предстоит преодолеть БПЛА, — Томск — Колпашево, Колпашево — Томск.

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