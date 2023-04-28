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Томичи смогут отправиться в Египет и Турцию без виз и расплачиваться с помощью российских карт

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Жители Томской области смогут отправиться в круизы в Египет и Турцию на лайнере Astoria Grande, сообщает компания Miray Cruises.

В этом году туристов ждут 29 недельных круизов по Турции, а уже этой осенью стартуют двухнедельные круизы в Египет с длительной стоянкой в Александрии. Кроме того, зимой коллекция круизов будет дополнена четырехдневными предновогодними турами в Трабзон, Уние и Стамбул. Завершат сезон три эксклюзивных праздничных круиза на Новый год и Рождество.

«Важной особенностью туров является отправление из порта Сочи, а также то, что для посещения Турции и Египта пассажирам не требуется виза, весь персонал говорит на русском языке, а на борту лайнера есть возможность использования российских платежных систем», — отмечает круиз-менеджер Miray Cruises Эдуардо Агаджанов.

Первый круиз запланирован на 29 апреля 2023 года. Путешествие будет проходить на клубном круизном лайнере для российских туристов Astoria Grande. Судно оснащено современными системами безопасности, а команда круглосуточно обеспечивает сервис на борту по системе «все включено». На его борту расположены три ресторана, пять баров, двухэтажный театр, кинозал, бассейн, SPA-центр, детские клубы, игровые зоны и многое другое. К услугам гостей 593 каюты разных категорий, от роял-сьютов с выходом на частную палубу до комфортабельных внутренних кают.

Основой круизного сезона, как и в прошлом году, станут туры продолжительностью неделю в Турцию. Клиентам будет предложено несколько маршрутов, которые подразумевают стоянки в Стамбуле, Амасре, в Чешме и его порте Измир, откуда можно отправиться в Эфес, новом порте этого года — Орду, а также посещение камерных экскурсий и лучших пляжей на побережье Эгейского моря. В сезоне 2023 лайнер Astoria Grande осуществит 29 таких круизов.

Новые круизы «Волшебный Восток» продолжительностью от 13 до 14 дней в Египет предполагают заход в знаменитый турецкий курортный город Кушадасы на побережье Эгейского моря, а самой дальней точкой маршрута станет порт Александрия. В этом городе предполагается стоянка на 2-3 дня. Круизы «Волшебный Восток» пройдут в ноябре — самом комфортном с точки зрения погоды месяце в Египте.

Завершат сезон 2023 специальные праздничные круизы в Трабзон, Унье и Стамбул. Впервые клиентам доступны четырехдневные туры. А начиная с конца декабря лайнер Astoria Grande проведет серию праздничных семидневных круизов с масштабной развлекательной программой на борту.

Продажа туров уже открыта. Все подробности — на сайте.

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