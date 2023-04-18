Томские школьники поборются за победу в финале турнира «Умножая таланты»

18 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

В Томске завершился региональный этап интеллектуального турнира для старшеклассников «Умножая таланты». Его проводит «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». В этом году российские школьники подали на конкурс рекордное количество заявок — более 3 000. Сильнейшие встретятся на финальных состязаниях в Санкт-Петербурге, среди них — четверо юных томичей.

На старте участники турнира выбирали для себя одно из четырех направлений: «Инжиниринг», «Нефтехимия», «ИТ» или «Математика». В первых трех предполагался командный подход, в последнем — индивидуальное решение заданий. Перед тем, как приступить к практической части турнира, ребята проходили онлайн обучение с экспертами, чтобы лучше справиться с поставленными задачами. По итогам отборочного тестирования на региональный этап были допущены 11 школьников из Томска. Четверым из них теперь предстоит защитить свои проекты и решения математических задач перед экспертами «Газпром нефти» и образовательного центра «Сириус» в финале турнира.

На региональном этапе команды решали сложные кейсы из реальной производственной практики нефтегазовой отрасли, а математики — задачи уровня федеральных олимпиад. Это закономерно с учетом того, что победители турнира могут получить до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.

Для участников регионального этапа и финалистов турнира сотрудники «Газпромнефть-Востока» организовали образовательно-игровую программу, которая помогла ребятам освоить навыки выступлений на публике. Одним из спикеров стал Павел Соловцов, ведущий новостей на канале «Вести.Томск». Он увлекательно рассказал о телевизионном мастерстве и лайфхаках диктора. В заключение ребята смогли попрактиковаться в качестве ведущих различных программ, записали видеоролик и получили обратную связь от экспертов. По признанию школьников, такой формат позволил быть максимально открытыми в общении и помог обрести много нового опыта и эмоций.

— Математические задачи были сложные и на первом этапе я даже засомневался, что смогу пройти дальше. Но уже при подготовке к региональному этапу смотрел все видеоролики, которые нам присылали организаторы. Там эксперты проводили обучение, рассматривали варианты решения задач, предлагали нестандартные подходы. Думаю, мой ответственный подход к подготовке и дал дополнительный шанс пройти в финал с наибольшим количеством баллов. Кроме того, я люблю математику, каждый день что-то решаю и искренне радуюсь, если удается найти свой подход к правильному ответу. На обучающем мероприятии мне все очень понравилось, особенно выступление спикера по самопрезентации. Уверен, мне этот навык пригодится в будущем, — отметил ученик школы №4 имени Ивана Черных, финалист турнира «Умножая таланты» Артем Садовский.

— Поездка на финал в Петербург — это уникальная возможность продолжить работу над проектом в прекрасных лабораториях ведущих университетов. Мы командой выбрали направление «Нефтехимия» и нам дали конкретный кейс. На основании исходных данных мы предложили достаточно действенное решение, направленное на сохранение надежности трубопроводов. Я не просто доволен, я счастлив, что мне удалось стать участником такого проекта! Сожалею только об одном, что не участвовал в турнире с 8 класса. Но все компенсируется поездкой в Северную столицу и новыми впечатлениями, — сказал ученик лицея ТГУ, финалист турнира «Умножая таланты» Эдуард Маевский.

— Я всегда с восторгом смотрю на ребят, которые становятся участниками, а после победителями различных этапов турнира «Умножая таланты». Это всегда открытые, позитивные, умные, начитанные и смышленые ребята и девушки. Сам факт того, что они заявились на интеллектуальный конкурс — уже свидетельство их активной жизненной позиции. Они ищут и находят пути повышения своих знаний, не боятся брать дополнительную нагрузку, развивают новые навыки, что дает им определенное преимущество. Томичи не раз становились призерами турнира, верю, что они достойно представят город и в этот раз! — отметила начальник управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Востока» Ирина Николаева.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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