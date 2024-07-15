В Томске пройдет арт-лаборатория по созданию работ в формате «книга художника»

15 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Художников из Сибири приглашают принять участие в лаборатории «„Книга художника“ как объект художественной интерпретации», организуемой в Томске Сибирским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина. По словам автором проекта, созданные участниками работы презентуют на выставке в рамках фестиваля искусства и чтения «ТОМ II» в сентябре.

— Идея провести образовательную лабораторию для художников была у нас давно, — рассказывает Лукия Мурина, куратор Сибирского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина. — В Томске остро чувствуется необходимость в проектах, где тьюторы могли бы рассказать, как работать в проектном формате, направить художников и помочь пройти путь от идеи до ее реализации. Эта лаборатория появилась благодаря фестивалю искусства и чтения «Том II», который Сибирский филиал проводит совместно с Томским государственным университетом. Тема «книги художника» как нельзя лучше вписывается в концепцию книжного фестиваля.

Лаборатория «„Книга художника“ как объект художественной интерпретации» пройдет в два этапа. Первый — теоретический — состоится в онлайн-формате с 10 по 24 августа, где участникам прочитают лекции об истории «книги художника» и о современных формах и практиках ее бытования. После, с 31 августа по 11 сентября, будет организован офлайн-блок, включающий интенсив, тренинг, семинар и индивидуальные консультации, во время которых участники на практике попробуют различные приемы и стратегии работы с «книгой художника», концептуализируют свои идеи и создадут книжные объекты.

Кураторами лаборатории станут исследователь и коллекционер «книги художника» из Челябинска Светлана Шляпникова и художник, автор проекта «Издательство Alcool» из Москвы Андрей Суздалев.

— Светлана опытный и чуткий специалист. Она не только погрузит участников лаборатории в исторический и теоретический контекст «книги художника», но и поможет конкретизировать идею, будет сопровождать их проект на протяжении всей лаборатории. Также на одном из семинаров она расскажет, как составить CV и художественное портфолио, поделится рекомендациями по их оформлению и адаптации для разных случаев — от ревю до грантового конкурса и заявки в арт-резиденцию, — отмечает Лукия. — Второй тьютор, Андрей Суздалев, поговорит о различных практических подходах к работе с книгой, текстом и изображением.

— «Книга художника» — один из видов современного искусства, — подчеркивает куратор лаборатории, автор программы Светлана Шляпникова. — Это оригинальный пластический текст, складывающийся из визуальных образов, вербальный текст при этом может отсутствовать. «Книга художника» XXI века разнообразна по форме, стилистике и технике исполнения: от книг, продолжающих традиции изысканных французских livres d’artiste начала XX века, до экспериментальных книг-объектов и инсталляций.

Как отмечают организаторы, лаборатория рассчитана на 10 человек. В ней могут принять участие художники, работающие в разных направлениях современного искусства — живописцы, графики, керамисты, перформеры — старше 18 лет и проживающие на территории Сибири. Заявки принимаются до 29 июля по ссылке.

Добавляется, что иногородним участникам будет оплачен проезд и проживание в Томске, также продакшн «книг художника» будет осуществлен за счет средств организаторов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».