АКРА повысило рейтинг Томска и его облигаций до уровня «ВВВ+(RU)», прогноз «стабильный»

17 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Томска с «BBB (RU)» до «ВВВ+(RU)», прогноз — «стабильный», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные агентства.

Рейтинг выпусков облигаций Томска серий 34007 (1 млрд рублей, срок обращения до 22 декабря 2024 года) и 34008 (1 млрд рублей, 27 декабря 2025 года) также изменен с «BBB (RU)» на «ВВВ+(RU)».

«Повышение кредитного рейтинга Томска обусловлено возросшим по итогам прошлого года объемом доступной ликвидности бюджета в совокупности с сократившейся долей коммерческого долга благодаря получению городом бюджетного кредита от вышестоящего бюджета», — говорится в сообщении.

В агентстве отмечают, что по итогам прошлого года доходная часть городского бюджета увеличилась на 4% к уровню 2021 года. При этом налоговые и неналоговые доходы (ННД) выросли на 9% преимущественно за счет прироста поступлений по НДФЛ на 17%. Расходная часть бюджета за год увеличилась на 5%, при этом текущие расходы возросли на 11%, а капитальные — снизились практически на треть. Профицит бюджета по итогам прошлого года составил 1% ННД и был направлен на увеличение остатков на счетах.

АКРА прогнозирует, что в 2023 году доходы бюджета вырастут на 17% к уровню 2022 года. При этом основным драйвером прироста послужат безвозмездные поступления, которые увеличатся на 24%, а ожидаемый прирост расходной части бюджета по итогам года составит 23%.

Агентство также отмечает, что по итогам 2022 года объем долга Томска практически не изменился и составил 4,3 млрд рублей. Вместе с тем за минувший год структура долгового портфеля Томска существенно изменилась, поскольку был получен бюджетный кредит на замещение коммерческой задолженности в объеме 1,2 млрд рублей.

«Полученные средства позволили рефинансировать 0,4 млрд рублей облигаций города и порядка 0,8 млрд рублей банковской задолженности. По состоянию на начало текущего года долг Томска был представлен примерно в равных долях банковскими кредитами, облигациями и бюджетными кредитами. (...) По итогам 2022 года соотношение долга и текущих доходов составило 23%. На конец текущего года, в соответствии с утвержденными параметрами бюджета, долговая нагрузка Томска будет равна 26%», — говорится в пресс-релизе.

По данным департамента финансов Томска, объем муниципального долга на 1 апреля составлял 3,85 млрд рублей, в том числе 1,45 млрд рублей — займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг, 1,23 млрд рублей — кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ, 1,175 млрд рублей — кредиты коммерческих банков.

Доходы городского бюджета на 2023 год с учетом последних корректировок утверждены в размере 24,17 млрд рублей, расходы — 25,15 млрд рублей, дефицит — 980,4 тыс. рублей, или 3,9% расходов.

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