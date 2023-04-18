Томичей приглашают на лекцию о методах работы сибирских художников

18 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 22 апреля, в Томске состоится открытая лекция заведующей сектора кураторских практик красноярского музейного центра «Площадь мира» Оксаны Будулак. Мероприятие пройдет в рамках открытия совместной с Институтом искусств и культуры Томского государственного университета выставки «Поймай меня, если сможешь».

Как уточняют организаторы, спикер расскажет о художественных исследования, которые проводили участники в рамках Сибирской лаборатории молодого искусства с 2016 по 2022 годы. Дрейфы, внедрения, документация, работа с архивами и другие научные методы будут разобраны через конкретные кейсы художников, включая участников выставки «Поймай меня если сможешь» — Дарьи Шалуновой и Алины Долбилиной.

Лекция пройдет в 318 аудитории главного корпуса Томского государственного университета (пр. Ленина, 36) в 18.00. Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

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