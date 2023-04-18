18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей приглашают на лекцию о методах работы сибирских художников

Культура в Томске, Томские новости, культура лекции мероприятия открытия интересные новости современное искусство Томичей приглашают на лекцию о методах работы сибирских художников

В субботу, 22 апреля, в Томске состоится открытая лекция заведующей сектора кураторских практик красноярского музейного центра «Площадь мира» Оксаны Будулак. Мероприятие пройдет в рамках открытия совместной с Институтом искусств и культуры Томского государственного университета выставки «Поймай меня, если сможешь».

Как уточняют организаторы, спикер расскажет о художественных исследования, которые проводили участники в рамках Сибирской лаборатории молодого искусства с 2016 по 2022 годы. Дрейфы, внедрения, документация, работа с архивами и другие научные методы будут разобраны через конкретные кейсы художников, включая участников выставки «Поймай меня если сможешь» — Дарьи Шалуновой и Алины Долбилиной.

Лекция пройдет в 318 аудитории главного корпуса Томского государственного университета (пр. Ленина, 36) в 18.00. Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Интервью

Андрей Олеар: «Стихи Бродского стали тем высокопрочным фундаментом, на котором построилось „здание“ всей моей творческой жизни»

24 марта 2023
Томские новости

Менее 90 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

1 апреля 2023
Томские новости

Молодые специалисты-ветеринары смогут получить выплаты в 500 тыс. рублей

30 марта 2023
Томские новости

В Томске откроется совместная с «Площадью Мира» выставка сибирских художников

17 апреля 2023
Томские новости

«АКРА» повысило кредитный рейтинг Томской области

24 марта 2023
Томские новости

В Томске водитель иномарки устроил несколько ДТП в один день

13 апреля 2023
Томские новости

В томском ботсаду зацвел рододендрон, дающий «бешеный мёд»

13 апреля 2023
Томские новости

В Томске открывается «Лаборатория искусства свободных стихий Александра Пономарёва»

19 марта 2023
Томские новости

Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

9 апреля 2023