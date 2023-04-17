Молодые художники Томска могут стать резидентами самарской «Нулевой комнаты»

17 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Томские молодые художники могут принять участие в резидентской программе самарского центра современной культуры «Нулевая комната» и получить поддержку для проведения своего события.

Как сообщают организаторы, пройти отбор могут художники, арт-менеджеры, фотографы, музыканты, исследователи, поэты, режиссеры и креативные предприниматели со всей страны в возрасте от 18 до 35 лет. Участники могут реализовать как долгосрочные, так и краткосрочные проекты. Это могут быть выставки, мастер-классы, театральные постановки и перформансы, научно-просветительские программы и курсы, концерты и фестивали.

По словам организаторов, по итогам программы 15 лучших проектов получат площадку для проведения своего события, а также финансовую и информационную поддержку. Грантовый фонд составляет 600 тыс. рублей. Эта сумма будет разделена между всеми проектами-участниками. Поэтому организаторы рекомендуют рассчитывать смету не больше 50 000 рублей на один проект. Но добавляют, что в смете можно увеличить сумму проекта, добавив раздел «софинансирование» (личные вложения команды или других партнеров).

Заявки на участие в программе принимаются до 10 мая. Оставить их можно, заполнив форму на сайте. Далее пройдет очный этап знакомства с участниками проекта, в котором они расскажут жюри о своих планах. После чего эксперты отберут 15 резидентов. События — победители программы — будут реализованы с июня по декабрь 2023 года в Самаре, в том числе и на площадке центра современной культуры «Нулевая комната». Подробности участия читайте по ссылке.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Нулевая комната — центр современной культуры в Самаре с продуманной экосистемой для поддержки молодых создателей. Это площадка для мероприятий, тихий коворкинг и микробиблиотека. В «Нулевой комнате» проходят кинопоказы и лекции, выставки, шахматные вечера, концерты и маркеты.

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