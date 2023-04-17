Экс-тренеры женского состава ФК «Томь» обратились в арбитражный суд с заявлением о признании клуба банкротом

17 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Бывшие тренеры женского состава футбольного клуба «Томь» направили в арбитражный суд Томской области заявление о признании ФК банкротом, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы арбитражных дел.

Заявление подали экс-главный тренер женского состава Наталья Корнюшина и тренер Сергей Пименов, сумма исковых требований составляет 390 тыс. 498 рублей.

Ранее обанкротить «Томь» из-за долга 2,2 млн рублей собиралось томское ООО «Электромонтаж», которое занималось строительством юниорского стадиона клуба.

ФК «Томь» по итогам прошлого сезона занял 14 место в первенстве ФНЛ, сохранив прописку во втором по силе дивизионе России.

Тем не менее, в мае 2022 года «Томи» отказали в получении лицензии для участия в ФНЛ в сезоне 2022/23, а в конце месяца занимавший должность врио губернатора Томской области Владимир Мазур исключил финансирование ФК из бюджета региона, но пообещал команде помочь с поиском спонсоров. В июне «Томь» не прошла лицензирование и в ФНЛ-2 из-за нарушения сроков подачи документов.

После этого Мазур заявлял, что намерен избежать банкротства «Томи». В клубе отметили, что в июне глава региона нашел средства на покрытие части долгов по зарплатам. В начале августа Мазур сообщил, что областная администрация разработает дорожную карту по финансовому оздоровлению клуба.

К концу ноября общие долги «Томи», по словам вице-губернатора региона Анатолия Рожкова, превысили 200 млн рублей.

Гендиректор клуба Татьяна Смирнова сообщала журналистам, что существует вероятность ликвидации клуба, не удается погасить долги по зарплате, поэтому она написала заявление об уходе и уволилась в начале нынешнего года.

Также сообщалось, что в январе долги по зарплатам составляли пять месяцев, позже стало известно, что «Томь» готовится к исключению из РФС и закрытию академии.

В начале февраля 2023 года стало известно, что СКР возбудило уголовное дело о невыплате зарплат работникам футбольного клуба на сумму порядка 27,5 млн рублей.

«Томь» традиционно финансировался «Газпромом» и «Газпромнефтью», переговоры о выделении средств ежегодно вел губернатор Томской области и президент клуба Сергей Жвачкин, который 10 мая 2022 года ушел в отставку. В 2022 году, согласно сообщению ФК «Томь», он вел переговоры с «Газпромом» по продлению договора.

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