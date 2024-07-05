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Подростки на самокате сбили женщину в Томске

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В среду, 3 июля, в Томске две девушки на самокате сбили женщину. В результате произошедшего все трое получили травмы, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел на ул. Вершинина. По предварительным данным, 13-летняя девочка, управлявшая электросамокатом, вместе с 14-летней пассажиркой двигалась по тротуара и наехала на женщину.

В результате девочки госпитализированы, пешехода после осмотра отпустили домой.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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