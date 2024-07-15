Скончалась известная томская писательница Тамара Каленова

Томский Обзор / Фото: 15 июля 2024 // Фото: t.me/souztomich

На 84-м году жизни скончалась известная томская писательница Тамара Каленова (Заплавная), сообщает Томская областная библиотека имени А. С. Пушкина. Прощание с Тамарой Александровной состоится в среду, 17 июля, в 11:30. Оно пройдет в ТОДЮБ им. А. С. Пушкина по адресу: ул. К. Маркса, 14.

Тамара Александровна Каленова родилась 26 апреля 1941 года в Новосибирске. Окончила историко-филологический факультет Томского государственного университета в 1967. Преподавала в томских вузах латинский и современный русский языки.

В 1961 году в журнале «Сибирские огни» был опубликован её первый рассказ — «Окна розового дома», а через год в альманахе «Алтай» появилась её повесть «Цветы на камнях». Первая книга — повесть «Нет тишины» — вышла в 1963 в Новосибирске. Также в списке ее книг — «Временная учительница» (1970), «Деревянный маузер» (1974), «Университетская роща» (1984, 1990), «По следу Рыбки» (1986), «А рядом — море» (1988), «Крылатый конь» (2005) и «Тайна Серебряного ключа» (2006). Последние две книги были написаны ей в соавторстве с мужем С. А. Заплавным.

Коллектив «Томского Обзора» выражает соболезнование родным и близким Тамары Каленовой.

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