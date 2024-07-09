В Томске в Доходном доме Некрасовой откроется ресторан «Сибагро Гурмэ»

9 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В августе в Томске в Доходном доме Некрасовой на пр. Ленина, 123, где ранее располагалось «Сибирское бистро», откроется новое мультиформатное пространство «Сибагро Гурмэ». Об этом сообщает пресс-служба «Сибагро».

Заведение включает в себя несколько локаций — стритфуд зона в стиле лофт, магазин и рестобар «Рецептор». В меню всех точек будут представлены мясные блюда с авторской подачей по доступной цене. Кроме того, гостей ждут дегустации новинок «Сибагро» и тематические гастроужины.

— Зал с открытой кухней и грилем на углях будет ориентирован на стритфуд. Для тех, кто хочет быстро и сытно поесть. Рядом расположится завтраковая. Здесь гостям предложат легкие блюда из яиц в течение всего дня. Еще будет барная зона с авторскими коктейлями. Бармены будут показывать перформанс зрителям с элементами флейринга и готовить изысканные напитки на любой вкус, — говорится в сообщении.

В пространстве будет располагаться и магазин крафтового ассортимента. Здесь посетители смогут приобрести мясные полуфабрикаты, колбасы и деликатесы «Сибагро», а также готовые блюда.

Здание, где расположится новое заведение, было построено во второй половине XIX века. Дом — пример крупного доходного дома с богатым декором, реализованным лишь с помощью кирпича с применением песчаника.

Известно, что обширные участки земли и доходные дома на улице Миллионной (нынешнем проспекте Ленина в районе ЦУМа) принадлежали Некрасовым, сыновьям Максима Ивановича Некрасова, выбившегося в купцы третьей гильдии из мещан. Владельцем доходного дома на Миллионной (современный адрес — Ленина, 123) был Александр Максимович Некрасов, где его жена, Екатерина Христофоровна, вела торговлю железоскобяными и лакокрасочными изделиями.

Овдовев в 1902 году, купчиха Некрасова стала полноправной хозяйкой дома, где продолжала заниматься торговлей скобяными изделиями, о чем и свидетельствовала рекламная надпись на южной стороне дома. С приходом советской власти в 20-е годы все Некрасовские дома, в том числе и скобяной магазин, национализировали. В 1993 году бывший дом купчихи Некрасовой был принят на государственную охрану как памятник архитектуры регионального значения.

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