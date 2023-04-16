Более 50 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 54 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 68 человек. 4 заболевших госпитализированы.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрирован 166911 случай заболевания коронавирусом. 165184 заболевших выздоровели. 999 скончались.



Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор»