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Более 50 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 54 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 68 человек. 4 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрирован 166911 случай заболевания коронавирусом. 165184 заболевших выздоровели. 999 скончались.

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