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В Томске наградили лауреатов юбилейной премии Законодательной Думы Томской области

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В минувшую пятницу, 14 апреля, состоялось награждение победителей юбилейного 20 конкурса на соискание звания «Лауреат Премии Законодательной Думы Томской области» среди молодых ученых и молодых дарований 2022 года.

Торжественная церемония прошла в Театре драмы, где поздравляли участников этого сезона. На премию подались 382 соискателя — это на 91 заявку больше, чем годом ранее. В номинации «Молодые дарования» свои портфолио на конкурс представили 163 человека из 14 муниципальных образований и городских округов Томской области. В номинации «Молодые ученые» приняли участие 219 соискателей, из них — в направлении «Гуманитарные науки» — 29 человек, «Естественные науки» — 98 человек и «Технические науки» — 92 человека. По словам председателя Законодательной Думы Томской области Оксаны Козловской, победителями по итогам отбора 2022 года стали 40 соискателей:

«Мы постарались, чтобы этот конкурс был ярким, запоминающимся, собственно, таким, как и его идея, которая принадлежит томичам. То количество участников, которое направляет каждый год нам работы, оно только радует, — обратилась Козловская к зрителям церемонии. — Вы хорошо знаете, что эксперты, принимающие решения, — независимы и никакого отношения к научно-образовательному комплексу Томской области не имеют. И этим, конечно, результаты очень цены. Должна сказать, что по мнению экспертов, с каждым годом уровень участников только растет. И я, конечно, горжусь тем, что среди победителей очень много людей, которые состоялись в бизнесе, науке, спорте, творчестве».

Оксана Козловская
Фото: Серафима Кузина

Она подчеркнула, что подобных конкурсов, которые бы проводились законодательными органами власти, в Российской Федерации больше нет. За эти 20 лет конкурс изменился: номинации значительно расширились. Но неизменной осталась внешняя экспертиза. Это было изначальным условием конкурса — чтобы вузы не могли лоббировать интересы своих участников.

Также соискателей премии поздравил депутат Законодательной Думы Томской области VII созыва, ректор ТУСУРа Виктор Рулевский. Он отметил, что этот конкурс является хорошим стимулом для будущих ученых, профессионалов, руководителей:

«Когда я учился в университете, я только мог мечтать о таких инструментах, ресурсах, которые на сегодняшний день дает вам министерство и область. И я желаю максимально использовать эти возможности для воплощении вашей мечты. Есть такие слова: „Для того, чтобы что-то получилось, надо начать“, — и вы уже сделали этот важный шаг к своему будущему», — подчеркнул он.

В зале Театра драмы поздравляют всех участников конкурса 2022 года
Фото: Серафима Кузина

Наибольшее количество участников в номинации «Молодые дарования» представляют образовательные организации Томска и Северска (порядка 70%). Один из лауреатов этого года Вячеслав Петров, приехал на церемонию награждения вместе с мамой как раз из закрытого города. В конкурсе он участвует впервые, зато сразу стал его победителем:

«Для меня сегодняшняя победа значит, что я не зря регулярно принимаю участие в олимпиадах, и это повод расти дальше. В 2022 году я вышел на региональный этап по истории в одной из них, участвовал дважды в конкурсе РОСАТОМА для школьников. Сейчас я учусь в 9 классе, планирую пойти в 10 и 11, а потом поступить в ТГУ на специальность „Экономика“. Думаю, что победы в олимпиадах по истории и обществознанию помогут мне поступить», — рассказал Вячеслав.

Он также отметил, что большую роль в его успехах играют родители. Мама Славы, Марина Сергеевна, говорит, что для нее как для родителя, важно правильно организовать режим дня и распределить время и нагрузку подростка:

«Я сейчас испытываю непередаваемые чувства, потому что, мне кажется, любой родитель рад за своего ребенка, за то, что у него что-то получается. Кем Слава будет, это пока вопрос, но на данный момент я очень рада тому, какой у него складывается уровень знаний, кругозор. Это вообще самое главное, что должно быть у человека, как мне кажется. Он, благодаря своему участию в таких проектах, может его расширить, побывать в других городах, пообщаться с талантливыми сверстниками», — поделилась она.

Победитель в номинации «Молодые дарования» Вячеслав Петров
Фото: Серафима Кузина

Марина Астанина, младший научный сотрудник НИ ТГУ, стала победителем в номинации «Молодой ученый» только в этом году, хотя до этого подавала свое портфолио на конкурс еще со времен студенчества:

«Я занимаюсь численным моделированием систем охлаждения для источников энергии, микрочипов, эти системы также можно масштабировать на обогрев зданий. И конечно, я очень рада тому, что победила, честно сказать, я очень этого ждала. Я подавала заявку уже в пятый раз, начала еще будучи студентом. И вот, наконец, все случилось», — рассказывает она.

Особенность томского конкурса в том, что это не конкурс проектов, это соревнование достижение участников, сделанных ими за определенный период времени. Заявители могут неоднократно подаваться на конкурс по мере обновления их портфолио достижений.

Так, за 20 лет 19 молодым ученым и студентам удавалось несколько раз стать лауреатами Премии Законодательной Думы. Например, кандидат химических наук, заведующий лабораторией пористых материалов и сорбций НИ ТГУ Григорий Мамонтов становился лауреатом премии в номинации «Естественные науки» трижды — в 2011, 2016, 2021 годах, а сейчас он является наставником для двух соискателей.

Всего за время существования конкурса в нем приняли участие 5520 человек из всех муниципальных образований Томской области, 680 стали лауреатами — 340 в номинации «Молодые дарования» и 340 в номинации «Молодые ученые».

В этом году именной кубок «Лауреата Премии Законодательной Думы Томской области» в номинации «Молодые дарования» получили:

Победителями конкурса на соискание звания «Лауреат Премии Законодательной Думы Томской области» среди молодых ученых 2022 года стали:

Технические науки

Естественные науки

Гуманитарные науки

Фото: Серафима Кузина

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