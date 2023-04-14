В Томске восстановили движение, ограниченное из-за обледенения

14 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В Томске закончили повторную обработку посыпку основных опасных мест на городских магистралях. Сейчас все дороги Томска открыты для движения, сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется также, что закончена и повторная обработка богашевского направления. В ближайший час пескоразбрасыватели ещё раз обработают дороги Пушкинской развязки.

Напомним, сегодня утром в Томске на пр. Комсомольском и пр. Мира в связи с обледенением проезжей части было ограничено движение.

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