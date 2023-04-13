Еще у восьми «домов за рубль» появились потенциальные арендаторы

13 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

Восемь из 16 объектов, участвующих в проекте «Дом за рубль», нашли потенциальных арендаторов по результатам аукциона, проведенного департаментом управления муниципальной собственностью администрации Томска.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, на торги по пяти зданиям заявилось по одному участнику, это относится к деревянным домам по ул. Кузнецова, 33, ул. Крылова, 8, стр. 3, ул. Шишкова, 6, ул. Шишкова, 8, ул. Пушкина, 28а. Заявители получили право на заключение договора аренды этих зданий по начальной аукционной цене.

Между тем, за три объекта среди участников торгов шла борьба. Это дома по ул. Гоголя, 50, ул. Гоголя, 50/1, ул. Советская, 93. Здесь победили те, кто предложил наибольшую цену.

В итоге право на заключение договора аренды исторических домов в Томске получили: ООО «Ремас», ООО «Парад мебели», ИП Юргин В.Б., Оголь И.Н. Коноваленко П.В.

Размер продажной цены (размер годовой арендной платы) на объекты составил от 72 до 211 тыс. рублей.

Напомним, муниципальный проект «Дом за рубль» реализуется в Томске с 2016 года. Инвесторам предлагается в течение пяти лет восстановить за собственный счет старинные дома, находящиеся в аварийном состоянии, а взамен получить льготную арендную плату в размере 1 рубль в год. Объекты сдаются в аренду на 49 лет.

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