Припоселковые кедровники в Томской области защитят от союзного короеда

Томский Обзор / Фото: 12 апреля 2023 // Фото: duma.tomsk.ru

Не успела Томская область отойти от масштабной борьбы с шелкопрядом, как припоселковые кедровники атаковал новый вредитель — союзный короед. Депутаты облдумы в рамках работы комиссии по природопользованию, экологии и земельных отношений обсудили ход подготовки региона к проведению санитарно-оздоровительных мероприятий в орехово-промысловых зонах погибших насаждений.

Как сообщает пресс-служба парламента, первые признаки заражения союзным короедом были обнаружены в 2018 году, когда вредитель распространился среди ослабленных короедом деревьев. Два годя спустя наблюдался уже большой рост численности его популяции и значительное поражение кедровых насаждений близ населенных пунктов (припоселковые кедровники).

В этом году федеральный центр выделил более 30 млн рублей на ликвидацию очагов союзного короеда. Как пояснил председатель комиссии, депутат Дмитрий Никулин, выделенных федеральных средств достаточно на проведение работ на 200 га лесного фонда.

— Уборку зараженной древесины планируется в первую очередь проводить в орехово-промысловых зонах Лучаново-Ипатовского, Магадаевского и Протопоповского припоселковых кедровников в июле. Параллельно, начиная с мая, начнутся работы по лесопатологическому обследованию на территории Томского, Тимирязевского и Кожевниковского лесничеств, — рассказал Дмитрий Никулин.

Председатель комиссии также добавил, что в планах проведение работ и на других участках: в общей сложности вредителем поражено более 1,5 тысяч гектаров. Единственный эффективный способ борьбы с ним — уборка и сжигание зараженных деревьев. При этом федеральным законодательством рубка в орехово-промысловых зонах запрещена. На протяжении почти двух лет команда парламентариев и областной администрации вела последовательную работу по решению проблемы. В итоге Минприроды разрешило санитарную рубку пораженной древесины для предупреждения распространения вредных организмов. Однако какое-то время древесина уже погибших деревьев остается ликвидной. Что делать с ними — пока вопрос открытый.

Депутат Екатерина Радионова просила обратить внимание, что федеральные субвенции на борьбу с вредителем, распространяются только на гослесфонд. Нужен какой-то механизм для работы в кедровниках, расположенных на землях районов и поселений.

— Уже есть очаги в Зоркальцево, Поросино. Особо охраняемые территории местного и регионального значения. И если там будет распространяться данный вредитель, то население будет видеть безучастность органов власти.

Союзный короед — новый вид европейского происхождения. Способы борьбы с ним малоизученны со стороны научных организаций.

— Очень тревожно, что сегодня наука в России системно этой проблемой не занимается. Нет информации, как с этим вредителем борются за рубежом, откуда он пришел к нам, — подчеркнула спикер областного парламента Оксана Козловская. — Складывается впечатление, что нет единой позиции по этому вопросу. Прежде всего речь о Томской области, которая обладает рядом особенностей по отношению к другим территориям. В частности, наличие орехово-промысловых зон, которые значительно ограничивают возможности борьбы с вредителем.

Учитывая, что самые крупные кедровники России расположены в Томской области, в решении проблемы заинтересован в первую очередь регион. Спикер подчеркнула, что сегодня необходимо оперативно скоординировать различные решения, которые должны быть приняты на всех уровнях власти.

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