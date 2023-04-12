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В Томске стартовал сезон благоустройства в Буфф-саду

Городское благоустройство, Томские новости, Буфф-сад благоустройство город интересные новости В Томске стартовал сезон благоустройства в Буфф-саду

Сегодня, 12 апреля, в Томске в Буфф-саду начался сезон благоустройства. Весной здесь обрежут и снесут сухие и аварийные деревья. Также в этом году здесь сделают освещение, заменят покрытия и установят новые малые архитектурные формы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на месте встретились подрядчик, представитель Департамента благоустройства администрации Томска, дендролог и архитектор Центра развития городской среды. Под контролем дендролога специалисты сверились с планом подготовительных работ и отметили деревья, которые могут навредить пешеходам.

Проект благоустройства Буфф-сада разработан Центром развития городской среды Томской области и реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». В октябре здесь появилась детская площадка с кораблём.

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