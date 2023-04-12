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Томичей приглашают поучаствовать в фестивале сибирского короткометражного кино

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На минувшей неделе стартовал приём заявок на участие в фестивале сибирского короткометражного кино Makers of Siberia Film Festival.

Как уточняют организаторы, побороться за победу могут ленты, снятые не ранее 2021 года, хронометражем до 30 минут в одной из следующих категорий: игровое, документальное, анимационное или экспериментальное кино, арт-проект/документация перформанса. Все фильмы должны быть сняты в Сибири, действие в них также должно происходить здесь же.

«Цель конкурса — исследовать визуальную среду сибирского региона и поддержать авторов кино из Сибири. Программа лучших фильмов конкурса будет показана в Санкт-Петербурге и нескольких городах СФО — Тюмени, Омске, Ханты-Мансийске, Томске, Красноярске», — говорится в сообщении.

Заявки на участие в фестивале будут приниматься до 5 июня. Далее пройдет отборочный этап. В октябре состоится премьерный показ фильмов в Санкт-Петербурге с объявлением результатов. Победитель конкурса получит грант в размере 200 000 рублей на съёмки следующего фильма. После показы программы будут проходить в сибирских городах.

В жюри фестиваля вошли:

Фестиваль проводится проектом «Мастера Сибири» совместно с программой социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». В числе медиапартнёров фестиваля такие онлайн-издания как «Искусство кино», «Сеанс», «Большой город», «Артгид» и другие.

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