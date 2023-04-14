Томичам расскажут о том, можно ли лечить болезни светом

14 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В среду, 19 апреля, в Информационном центре по атомной энергии Томска пройдет лекция на тему «Биомедицина: новые решения вечных проблем». Перед гостями выступит инженер-исследователь научно-учебной лаборатории «Бионанофотоники» из НИЯУ МИФИ Екатерина Ахлюстина.

«Солнечный свет применяется в медицине с древних времен: египтяне, индусы и китайцы издревле использовали его для лечения различных кожных болезней. С развитием науки метод оптического излучения усовершенствовался, расширилась и область его применения для лечения разного рода социально-значимых заболеваний», — говорится в сообщении.

Екатерина Ахлюстина расскажет зрителям о разных направлениях развития биофизики и взаимодействии лазерного излучения с биотканью. Гости узнают о плюсах и минусах фотодинамической терапии, а также о свойствах биоткани с позиции оптики.

Коснется лектор и темы антибактериальной фотодинамической терапии. По словам организаторов, это направление сейчас является одним из перспективных методов борьбы с различными патогенными микроорганизмами — бактериями, грибами и вирусами.

Лекция стартует в 19.00 по адресу: площадь Ленина, 8, вход с торца, второй этаж. Вход свободный по предварительной регистрации.

Лекция пройдет в рамках «Энергии науки» — научно-просветительского проекта сети ИЦАЭ, который знакомит жителей регионов с новейшими научными открытиями и идеями. Организаторы приглашают лучших популяризаторов, учёных и научных журналистов рассказать о передовых экспериментах и теориях, открытиях и гипотезах.

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