Томские футболисты и баскетболисты получили путевки в летний спортивный лагерь #SIBURCAMP

12 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: служба корпоративных коммуникаций «Томскнфтехим»

Двенадцать молодых футболистов и баскетболистов отправятся в летний спортивный лагерь #SIBURCAMP, где их ждут две недели интенсивных тренировок и мастер-классов от звезд российского спорта, сообщает служба корпоративных коммуникаций «Томскнефтехима».

Уточняется, что баскетболисты дополнительно получат возможность попасть на просмотр в один из ведущих баскетбольных клубов страны. Отбор в лагерь прошел в рамках «Школы баскетбола» и нового проекта «Школа футбола», который в этом году дополнил спортивное направление программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

Всего в тренировках приняли участие 238 подростков из спортивных и общеобразовательных школ города. Совместно со звездными наставниками — Дмитрием Сычевым и Владимиром Гомельским — юные баскетболисты и футболисты прорабатывали двигательные и базовые технико-тактические навыки, а также осваивали «мягкие» навыки, необходимые каждому спортсмену: умение играть в команде, достигать поставленных целей, самодисциплина, ответственность и др. Лучшие игроки были отобраны для участия в спортивном летнем лагере #SIBURCAMP в Нижегородской области.

В #SIBURCAMP отправятся 6 томских футболистов (3 юноши и 3 девушки) и 6 баскетболистов (4 юноши и 2 девушки). Кроме насыщенной тренировочной программы под руководством звездных наставников, участников лагеря ждут познавательные экскурсии по городу, яркие впечатления и возможность завести новых друзей. Смена состоится с 26 июня по 10 июля. В рамках «Школы баскетбола» несколько самых заметных игроков будут приглашены на просмотровый сбор в один из ведущих клубов российского баскетбола.

«СИБУР на протяжении семи лет успешно реализовывает „Школу баскетбола“ для талантливых молодых баскетболистов и их тренеров в регионах присутствия компании. В этом году, ориентируясь на лучшие практики и результаты „Школы баскетбола“, мы создали „Школу футбола“. В рамках проекта мы даем возможность юным футболистам показать и улучшить свои навыки игры, развить „мягкие“ навыки, необходимые любому спортсмену. Проект также позволит тренерам в регионах повысить свою квалификацию: обучиться современным методикам работы, в том числе, работе с детьми с особенностями здоровья», — отметил лидер спортивных проектов СИБУРа Сергей Быков.

Вместе со спортсменами в #SIBURCAMP отправятся и их наставники — для них будет подготовлена образовательная программа, в ходе которой тренеры смогут перенять опыт от приглашенных специалистов федерального уровня.

Образовательные мероприятия для тренеров, преподавателей физкультуры и других заинтересованных специалистов состоялись и в Томске. В городе прошли лекционные и практические занятия по методикам двигательной активности и навыкам развития психологической выносливости устойчивости детей. Под руководством Председателя «Специальной Олимпиады» в Новосибирской области Дмитрия Седова прошло обучение навыкам вовлечения в тренировочный процесс детей с ОВЗ. В мероприятиях приняли участие 36 тренеров.

«Я сам вырос в Омске и понимаю, насколько важна начинающим спортсменам в регионах поддержка. И я очень рад стать частью проекта, который ее оказывает. Важно, что в „Школе футбола“ могут принять участие не только те, кто занимается футболом в спортивных школах, но и ученики обычных школ. Для каждого из ребят это большая возможность проявить себя, получить шанс пройти обучение в лагере под руководством хороших тренеров. Приятно, что компания уделяет все большее внимание развитию детского спорта в регионах своей деятельности. Уверен, что этот проект станет таким же полезным и успешным, как „Школа баскетбола“», — рассказал Дмитрий Сычев, куратор проекта «Школа футбола».

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