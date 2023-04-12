Спортсменка из Томской области победила на чемпионате России по панкратиону

Халида Тимофеева одержала победу на чемпионате России по спортивной борьбе в дисциплине «панкратион», сообщает пресс-служба департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области.

Турнир проходил с 5 по 9 апреля в Санкт-Петербурге и собрал более 360 бойцов из 62 регионов страны. Мастер спорта России, чемпионка мира Халида Тимофеева смогла обойти соперниц и взять «золото». Теперь она сможет принять участие в международных стартах в составе сборной России.

Халида Тимофеева тренируется под руководством Сергея Кривова.

Панкратион — контактный вид спорта, в котором разрешено использование борьбы, удары ногами и руками. Также разрешено бить локтями и коленями. В панкратионе, в целях безопасности бойцов, используется защитная экипировка.

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