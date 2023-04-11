В Томске завершился фестиваль современного танца «И это, по-твоему, искусство?»

11 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Вчера, 10 апреля, во Дворце творчества детей и молодежи прошло заключительное мероприятие фестиваля современного танца «И это, по-твоему, искусство?». Гостей ждал «Вечер современной хореографии».

Зрителям представили постановку одноактного спектакля, режиссёром и хореографом которого выступила Виктория Арчая (Москва), номинант Национальной театральной премии «Золотая Маска», 2022, Лауреат I степени Всероссийского Конкурса артистов балета и хореографов 2019, а также победитель фестиваля «ТанцСоюз». Дополнили программу вечера выступления лучших коллективов и танцовщиков города, прошедших отбор в рамках проекта.

Фестиваль современного танца «И это, по-твоему, искусство?» впервые прошел в Томске весной 2022 года. Директор мероприятия — Полина Вязовая, хореограф, член арт-группировки «ТанцТоварищество». Фестиваль стал площадкой для коллаборации танцовщиков, музыкантов, художников, фотографов. Проект проходил в течение трех месяцев и включал в себя междисциплинарные лаборатории, образовательную программу, фотовыставку, показ перформансов и вечер современного танца, в котором приняли участие лучшие танцевальные коллективы города. В ноябре 2023 года Полина Вязовая выиграла грант в 800 тыс. рублей на проведение второго фестиваля.

Фото: Серафима Кузина

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