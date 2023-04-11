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В Томске из-за перекрытия части ул. Красноармейской изменится схема движения маршруток

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С пятницы по воскресенье в Томске изменится схема движения общественного транспорта на ул. Красноармейской, сообщает пресс-служба мэрии.

Изменения связаны с проведением работ на участке от ул. П. Осипенко до пер. Инструментального. Так, с 22.00 пятницы, 14 апреля, до 17.00 воскресенья, 17 апреля, троллейбусы маршрута №3 будут курсировать по схеме: пр. Ленина — пр. Кирова — до остановки «Томск-1». Количество подвижного состава на маршруте не изменится.

Автобусы маршрутов № 19, 29, 442, 443 с Транспортного кольца будут ехать по Нахимова, затем поворачивать на ул. Вершинина и выезжать на ул. Учебную, далее двигаться по маршруту. В обратном направлении эти маршрутки также будут проезжать через улицы Вершинина и Нахимова до Транспортного кольца.

Автобус маршрута №120 (24) будет двигаться по следующей схеме: Транспортное кольцо — ул. Нахимова — ул. Вершинина — ул. Учебная — ул. Красноармейская — далее по маршруту. В обратную сторону он также будет объезжать перекрытый участок по Учебной, Вершинина и Нахимова.

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