В выходные в Томске перекроют участок ул. Красноармейской

10 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В пятницу, 14 апреля, в Томске временно перекроют участок ул. Красноармейской от ул. П. Осипенко до пер. Инструментального, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение будет действовать с 22.00 пятницы, 14 апреля, до 4.00 понедельника, 17 апреля. В это время АО «Томск РТС» будет выполнять замену трубопровода. Ресурсная организация продолжит эту работу и на следующих выходных на другом участке ул. Красноармейской — от пр. Кирова до ул. Усова. Также перекрытие еще одного участка улицы ожидается после майских праздников.

В пресс-службе отмечают, что в этом году на участке дороги по ул. Красноармейской от пр. Кирова до ул. Красноармейской, 123а пройдет ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Рабочие заменят асфальт на всю ширину проезжей части и обновят тротуар.

«У нас есть договоренности с ресурсниками, что ремонт сетей на дорогах должен начинаться до того, как наступит время укладки асфальта. Мы стремимся к тому, чтобы уменьшить количество раскопок на дорогах, прорабатываем этот вопрос заранее, на стадии утверждения списка дорог, что здесь надо ремонтировать сети в первую очередь», — рассказал заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус

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