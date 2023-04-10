В мае Сбер проведёт Зеленый Марафон в Томске

10 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Юбилейный Зеленый Марафон Сбера пройдет в этом году в 60 городах России 20 мая. В Томске старт и финиш пройдут на нижней террасе Лагерного сада.

Как сообщает пресс-служба Сбера, в программе — дистанции на 840 м (для детей), 4,2 км (в том числе в командном зачёте), а также ставшая традиционной скандинавская ходьба на 4,2 км. Для зрителей и болельщиков состоятся праздничные концерты и другие спортивные и развлекательные активности.

По традиции, забег будет носить благотворительный характер. В этом году соревнования проводятся совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Каждый участник Зелёного Марафона сможет помочь в восстановлении лесов, площадь которых сокращается из-за деятельности человека. Все средства, собранные от регистрации участников забега и благотворительных пожертвований на портале СберВместе, поступят в фонд и будут направлены на высадку деревьев в регионах проведения Зелёного Марафона.

«Нашему Зелёному Марафону исполняется 10 лет. Мы запустили его в преддверии зимних Олимпийских игр в Сочи, чтобы развивать в нашем банке и всей стране интерес людей к здоровому образу жизни и ответственному отношению к природе. За эти годы частью спортивного, благотворительного и экологического праздника стали сотни тысяч россиян. В этом году мы проводим забег вместе с фондом „Вклад в будущее“. На собранные средства мы высадим тысячи деревьев, продолжая масштабную программу лесовосстановления, которую уже много лет проводит Сбер. Я приглашаю всех — и атлетов-любителей, и профессионалов, и болельщиков, и родителей, и детей — принять участие в Зелёном Марафоне, который станет одним из самых ярких и масштабных событий этого мая», — отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Регистрация уже открыта на сайте забега.

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