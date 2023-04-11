«О страданиях людей и невообразимой воле к жизни». В Томске открывается выставка «Рудник Днепровский»

11 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено художниками

На следующей неделе, 21 апреля, в мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» откроется выставка томских художников Лукии Муриной и Николая Исаева «Рудник Днепровский». Экспозиция представляет результат творческого исследования лагерно-промышленного комплекса и жизни томича Всеволода Пепеляева (сына подполковника русской армии, генерал-лейтенанта Белой армии Анатолия Пепеляева), который провел там 9 лет.

Как уточняют организаторы, рудник «Днепровский» — наиболее полно сохранившийся объект лагерно-промышленного комплекса на Колыме. Он был организован летом 1941 года, работал с перерывом до 1955 года и добывал олово. Основной рабочей силой были заключенные, в числе которых были и репрессированные по политическим мотивам.

Рудник «Днепровский» на Колыме Фото: предоставлено художниками

«Мы прошли с этюдником километры огромной, со сложным ландшафтом, территории лагеря. Жили в палатках. Без связи и интернета, мы полностью погрузились в работу, — рассказала „Томскому Обзору“ Лукия Мурина. — В целом, наше художественное исследование Днепровского с помощью привычного для многих художников пленэра вылилось в небанальные поиски художественных приемов и способов рассказать историю места через сохранившееся индустриальное наследие и личность Всеволода Пепеляева, жизнь которого тесно связана с „Днепровским“ и Томском. И это был вызов нам как художникам: как рассказать о тяжелой истории и одновременно напомнить о важности сохранения памяти о прошлом. Мы благодарны за возможность принять участие в экспедиции».

Художница Лукия Мурина на пленэре на руднике Фото: предоставлено художниками

Экспозиция состоит из двух блоков. Первый посвящен индустриальному ландшафту Магаданской области — территории бывшего лагеря Днепровский, вторая — истории жизни томича Всеволода Пепеляева. Выставка включает печатную графику, живопись, фроттажи, снятые с поверхностей лагерных построек и видеодокументацию этого процесса, а также ассамбляж, в котором собрано много разных техник: живопись на холсте и дереве, гуммиарабиковая печать, графика.

«Осенью 2022 года была резиденция в Музее истории Гулага, где мы с Лукией жили и работали над выставкой. Огромный ассамбляж (на заглавном фото — прим. ред.) был практически полностью создан в Москве. В основе его подлинные доски, привезенные с Магадана», — добавил Николай Исаев.

Художник Николай Исаев на пленэре на руднике Фото: предоставлено художниками

Особо создатели экспозиции отмечают портрет Пепеляева на куске ржавого железа, добытого заведующей выставочным отделом музея истории ГУЛАГа Анной Редькиной. Также экспозиция дополнена предметами из экспедиций, найденными на территории лагеря в разные годы: в основном это предметы быта, сделанные руками заключённых из консервных банок.

«Выставка одновременно о красоте и суровости региона, его мрачной истории, об уникальной, оставшейся после лагерей промышленной архитектуре и судьбе одного человека, в которой узнается судьба миллионов репрессированных. История Пепеляева стала источником вдохновения и придала выставке дополнительный смысл — человеческий. Через судьбу одного человека вся история словно становится ближе и понятнее. Специально к томской выставке мы записали «маленькую историю», как говорят в музее Истории ГУЛАГа, и прямо в экспозиции можно от первого лица услышать рассказ о жизни Пепеляева голосом актера Дмитрия Гребенщикова. Такого опыта в томских музеях еще не было. «, — поделилась Лукия.

Виды рудника «Днепровский» Фото: предоставлено художниками

Ранее выставка почти полгода экспонировалась в Музее истории ГУЛАГа. Для Томска Николай и Лукия разработали новое экспозиционное решение под пространство музея Следственная тюрьма НКВД.

«Выставка дает возможность задуматься о трагической истории ГУЛАГа. Мы надеемся, что благодаря экспозиции зритель получит представление о реальной жизни в трудовых лагерях Магаданской области в советское время. О страданиях людей и невообразимой воле к жизни. Надеемся пролить свет на сложный период истории, который часто упускается из виду. С помощью нашего искусства мы пытаемся рассказать о важности сохранения исторических мест, связанных с системой ГУЛАГа. И что благодаря нашим работам зритель задумается о человеческих жертвах политических репрессий. Мы также надеемся вдохновить других художников на изучение истории Сибири», — отметила Лукия Мурина.

«Хочется, чтобы выставка помогла осознать до сих пор не пережитую травму репрессий. Только после этого мы сможем понять настоящее и изменить будущее», — поделилась Лукия Мурина Фото: предоставлено художниками

Открытие выставки пройдёт в музее 21 апреля 2023 года в 17:00. Художники Лукия Мурина и Николай Исаев представят проект и пообщаются с посетителями. Вход свободный по предварительной регистрации.

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