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Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция заболевание пандемия уровень заболеваемости Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 41 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 77 человек. 10 заболевших госпитализированы. Один заболевший скончался.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 166422 случаев заболевания коронавирусом. 164644 заболевших выздоровели. 995 скончались.

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