Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 41 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 77 человек. 10 заболевших госпитализированы. Один заболевший скончался.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 166422 случаев заболевания коронавирусом. 164644 заболевших выздоровели. 995 скончались.



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