Менее 60 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
8 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: unsplash.com
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 57 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 83 человек. 6 заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрирован 166381 случай заболевания коронавирусом. 164567 заболевших выздоровели. 994 скончались.
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