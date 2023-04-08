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Менее 60 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 57 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 83 человек. 6 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрирован 166381 случай заболевания коронавирусом. 164567 заболевших выздоровели. 994 скончались.

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