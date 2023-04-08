Менее 60 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

Томский Обзор / Фото: 8 апреля 2023 // Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 57 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 83 человек. 6 заболевших госпитализированы.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрирован 166381 случай заболевания коронавирусом. 164567 заболевших выздоровели. 994 скончались.



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