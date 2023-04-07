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«Газпромнефть-Восток» доставил по зимним проездам около 34 тысяч тонн грузов

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В «Газпромнефть-Востоке» закончился зимний завоз грузов на месторождения. Транспортировка материально-технических ресурсов на автономные промыслы предприятия длилась с 7 декабря по 31 марта. За 4 месяца было перевезено около 34 тысяч тонн грузов. По продолжительности это была самая длительная эксплуатация зимних проездов за последние пять лет.

Месторождения «Газпромнефть-Востока» работают в условиях автономии, и транспортное сообщение возможно только по зимним автодорогам. Именно поэтому в этот сезон осуществляется основной завоз строительных материалов и оборудования. На промыслы были доставлены трубная продукция, строительные и горюче-смазочные материалы. Основными грузами стали цемент и трубы, которые в большом количестве были привезены на Шингинское и Кулгинское месторождения для бурения скважин на новых участках. В среднем каждый день на зимник выходило до 30 грузовых и легковых машин, а в обслуживании временных проездов было задействовано более 20 единиц техники.

Зимние проезды «Газпромнефть-Востока» — это 6 участков общей протяженностью 318 километров. Особое внимание при эксплуатации сотрудники управления транспортного обеспечения «Газпромнефть-Востока» уделили безопасности дорожного движения. На всех участках зимника было установлено более 350 информационных и предупредительных знаков, движение каждого транспортного средства отслеживалось с помощью навигационной системы ГЛОНАСС.

— Благодаря зимним проездам «Газпромнефть-Восток» имеет возможность за короткий срок доставить на свои производственные объекты тысячи тонн грузов, необходимых для жизнеобеспечения людей и выполнения производственной программы общества. Отличительной особенностью этого года стал большой объем и проработка эффективной логистики по доставке материально-технических ресурсов на Южно-Пудинский лицензионный участок в связи с началом активной фазы бурения на новых скважинах, — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.

— Окончательные итоги по зимнему периоду подводить еще рано: и весна в Сибири может отозваться низкими температурами. Однако по предварительным данным можно сказать, что прошедшая зима была немного мягче предыдущей. Период аномальной холодной погоды длился недолго. Коренное погодное отличие в том, что уже в ноябре наступил холод, для наших мест — это рано. В результате, раньше срока открылись некоторые зимники. Также холоднее нормы в Томской области был декабрь, что так же благоприятно сказалось на строительстве и эксплуатации зимних проездов, — отметила начальник отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина.

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