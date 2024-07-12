Лучшие в своём деле. В Томской области завершился конкурс профмастерства среди специалистов центров занятости

12 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томске завершился региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере содействия занятости населения. Он проходил в течение двух дней и включал в себя подготовку анкет, презентации и тестирование.

О лучших проектах и работниках, которые помогают людям найти свое место в жизни, рассказываем в нашем материале.

Конкурс для мастеров

Фото: Серафима Кузина

Конкурс проходит уже во второй раз. Его основные мероприятия стартовали 3 июля. Предварительно были собраны заявки от участников, в том числе и анкеты специалистов. В этом году конкурс организовали сразу в нескольких категориях: «Лучший центр занятости» (модернизированный и немодернизированный), «Лучший проект» и «Лучший специалист». В последней выбирали лучших кадровых, карьерных и профконсультантов.

Участники конкурса проходят тестирование Фото: Серафима Кузина

Заявки на конкурс подали 11 центров занятости и 20 работников. В первый конкурсный день участники презентовали свои учреждения и реализуемые на их базе проекты. Параллельно с этим шло тестирование специалистов. Для них подготовили вопросы, составленные на базе кейсов из реальной практики. Ответив на них, участники конкурса выступили перед экспертной комиссией, рассказав о своих жизненных приоритетах, подходе к работе, увлечениях и хобби.

Экспертная комиссия Фото: Серафима Кузина

Состав комиссии в этом году пополнился большим количеством независимых экспертов. Кроме замначальника Департамента труда и занятости населения Анны Гомозовой и председателя комитета содействия занятости ДТЗН Юлии Тереховой, в нее вошли директор Центра кадровых технологий ТГУ, эксперт в области управления персоналом Людмила Кудашкина, начальник службы управления персоналом ООО «НПП ТЭК» Елена Кулагина, начальник управления продвижения услуг СибГМУ Юлия Штогрина и менеджер по персоналу МТС Ольга Любимова.

Награды и герои

Фото: Савелий Петрушев

Итоги конкурса подвели в четверг, 4 июля. В номинации «Лучший модернизированный центр занятости» по общей сумме балов победил ОГКУ «Центр занятости населения города Асино», на втором и третьем месте — учреждения Томска и Томского района, а также Северска.

Томск в этом году победил в общем зачете, забрав все призовые места в остальных номинациях.

Среди немодернизированных центров занятости лучшим был признан ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района». Также в этой номинации отмечены центры занятости Колпашева, Бакчарского района и Кедрового, а также Парабельского района.

Лучшими проектами стала разработка томского кадрового центра «Комплексный подбор команды для малого и среднего бизнеса» и асиновский проект «Коммуникационная площадка #БЕЗГраниц». Второе место разделили томские «Лаборатория предпринимательства» и «Инвестиции в персонал, как вектор устойчивого развития организации».

— В этом году мы участвовали в двух номинациях: «Лучший модернизированный центр занятости» и «Лучший проект». Мы представляли коммуникационную площадку «Без границ» — это информационный семинар для участников СВО и членов их семей, в рамках которого мы, комплексно решая вопросы бытового, медицинского, социального, юридического характера, которые мешают адаптации к трудоустройству граждан данной категории, подталкиваем их к переобучению, трудовой самореализации, — отметила руководитель асиновского кадрового центра Оксана Ударцева. — Каждый центр занятости нашей области уникален. Специалисты придумывает проекты, учитывая специфику территории, которые будут со стопроцентной эффективностью действовать. Независимо от того, кто какое место занял. Для каждого руководителя свой центра занятости и специалисты самые лучшие.

В свою очередь руководитель томского кадрового центра Оксана Кравченко поблагодарила своих специалистов.

— Мы участвовали в конкурсе в категории «Лучший кадровый центр», представили три проекта, наши специалисты выступили в каждой номинации, — рассказала Оксана Кравченко. — Мы основательно подошли к подготовке специалистов — готовили к тестированию, наш корпоративный коуч помог проработать их самопрезентацию, ребята много репетировали. В целом мы довольны результатами, хоть нам и не удалось победить в категории «Лучший кадровый центр. Но мы учтем свои ошибки, чтобы победить в следующем году.

В индивидуальных категориях лучшими стали специалисты томского кадрового центра. Любовь Зарецкая победила в номинации «Лучший кадровый консультант», Александра Русакова признана лучшим карьерным консультантом. Ведущий психолог Томского кадрового центра Алина Голубева стала победителем в номинации «Лучший профконсультант».

— Мы готовились к конкурсу вместе с руководителями, разрабатывали презентацию, готовились по закону и другим нормативным документам, регламентирующим сферу занятости. Подготовка к тестированию подразумевала изучение теоретической части по всем направлениям деятельности кадрового центра, а не только той её части, в которой я работаю, — отметила ведущий психолог томского кадрового центра Алина Голубева. — Подготовка к самопрезентации и сама презентация в контрасте того, что мы слушали от других участников, дала понять, какой объем работы делается, что надо его самой не обесценивать в первую очередь и продолжать масштабировать.

В свою очередь, Любовь Зарецкая отметила, что выступать перед экспертной комиссией было волнительно.

— Хоть я и публичный человек, было очень сложно побороть себя на самопрезентации. Комиссия была очень большая, все люди незнакомые. Нужно было рассказать про себя, про свой опыт, образование, карьерные достижения и личностные качества, которые помогают преодолевать трудности в работе, — отметила Любовь Зарецкая. — Участие в конкурсе заставило очень сильно поверить в себя, свои силы, что ты нужен этой организации, что ты уже профессионал своего дела. Прямо крылья выросли за спиной, если честно.

Еще одна победительница, Александра Русакова подчеркнула, что конкурс профессионального мастерства дал ей возможность преодолеть свои страхи.

— Сложность была в том, чтобы представить себя, свои опыт, перед большой аудиторией, — рассказала Александра Русакова. — Уже сейчас, после того, как прошел конкурс, и наступило время рефлексии, я понимаю, что он был мне нужен, в том числе и в личностностном плане. Он придал мне уверенности в себе, дал понять, что я занимаюсь нужным делом, иду в верном направлении.

Награды победителям вручила руководитель регионального департамента труда и занятости населения Светлана Грузных.

Светлана Грузных вручает награды руководителю асиновского кадрового центра Фото: Савелий Петрушев

— Вы вкладываете в работу свою душу, принимаете порой совсем нелегкие решения, — обратилась к участникам конкурса Светлана Грузных. — Нашу работу можно назвать многогранной, она включает в себя достижение четко поставленных целей в процессе, который всем вполне понятен, и реализуется в рамках правового поля. Но к нему всегда нужно добавлять чувство соучастия в жизни каждого человека, используя свои профессиональные знания, навыки и компетенции. На самом деле, неважно, кто какое место занял, вы все сегодня победители! Я надеюсь, что вам было интересно и для каждого это стало определенной ступенькой саморазвития.

Профессиональные конкурсы, действительно, сильно изменились за прошедшие годы. Член экспертной комиссии, директор Центра кадровых технологий ТГУ Людмила Кудашкина отметила:

— Я была на подобном конкурсе лет семь назад. Тогда это были очень формализованные выступления, когда каждый говорил языком нормы, не было самобытности и яркости. А сейчас это просто потрясающий конкурс. Влюбленность участников в профессию потрясает. Карьерные пути, о которых вы сегодня рассказали, тоже уникальны. У меня есть вера, что вы решили ту задачу, которое ставило государство. По моему мнению, каждый из участников конкурса достоин индивидуальной награды.

Специалисты из бизнеса тоже оценили уровень подготовки участников. Начальник службы управления персоналом ООО «НПП ТЭК» Елена Кулагина подчеркнула:

— Традиционно силен Томск и Томский район. Когда есть лидер, который вдохновляет и поддерживает ваше развитие, это очень важно. Но хотела бы отметить и другие муниципалитеты с их творческой презентацией. Было очень приятно за вами наблюдать. Очень здорово, что есть конкурс, в котором вы можете показать себя и посмотреть на других. Даже если сегодня что-то у кого-то получилось не так, как задумывалось, это такая зона роста, горизонт, когда можно в течение определенного времени подтянуть, научиться чему-то еще.

А менеджер по персоналу МТС Ольга Любимова уверена:

Ольга Любимова Фото: Серафима Кузина

— Не важно, какой вы диплом сегодня получите — как HR с многолетним стажем, могу сказать, что самое сложное — это выступать перед коллегами из отрасли. Сегодня вы вышли за рамки обычного. Когда вы отвечали на наши вопросы, вы становились самими собой, раскрепощались. Поэтому всегда рассказывайте о том, что вас греет — так вы становитесь совершенно другими, талантливыми, креативными, открытыми.

Теперь победителей конкурса ждут новые испытания. Им предстоит представить Томскую область в федеральном этапе конкурса профессионального мастерства в сфере содействия занятости.

Фото: Серафима Кузина, Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».