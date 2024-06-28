Томичей приглашают на благотворительную выставку котят в музейный сад

28 июня 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье, 30 июня, на площадке перед входом в Томский областной краеведческий музей пройдет благотворительная ярмарка-раздача животных. На мероприятии томичи смогут выбрать себе котят в возрасте от 2 до 5 месяцев, стерилизованных взрослых и породистых кошек.

Посетители ярмарки, организованной приютом «Мягкие лапки», смогут принять участие в мастер-классе по народной игрушке из ткани. Для детей подготовлен конкурс рисунков мелом на асфальте на тему «Мой питомец». Каждый участник получит сюрприз и сладкий гостинец. Гостей ждет тематическая викторина и розыгрыш лежанки для питомца.

Перед посетителями выступит руководитель благотворительного фонда «Ирма» Ирина Волкова, которая расскажет о важности стерилизации животных. Все, взявшие питомца, смогут получить консультацию ветеринарного врача.

Организаторы уточняют, что в рамках ярмарки будет работать гаражная распродажа, где можно будет купить вещи, аксессуары, картины, книги и комнатные растения. Средства от продажи пойдут на корм и лекарства подопечным приюта. Все желающие также могут принести питание и подарки питомцам. Гости мероприятия получат купоны на скидку в зоомагазин.

«Так как пушистиков становится все больше и больше, будем очень рады одноразовым пеленкам и лоткам, желательно новым. Подобранный питомец должен пройти двухнедельный карантин, в связи с этим, очень нуждаемся в клетках № 2, 3, 4 для животных. Переноски нужны, чтобы возить подопечных ветклинику», — говорится в сообщении.

Посетители, желающие забрать животное, должны принести с собой паспорт и переноску. Организаторы оформят договор. Все новые хозяева получат сертификаты на льготную стерилизацию.

«Томичи, приютившие животное, должны будут сделать фотоотчет из дома и сообщить о состоянии пушистика. Если он не приживется, то мы заберем его обратно», — отметила Лариса Прохорова.

Ярмарка будет работать с 12.00 до 18.00 по адресу: пр. Ленина, 75, главный вход.

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