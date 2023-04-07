Битвы роботов и кинотеатр под открытым небом ждут томичей на фестивале ко Дню космонавтики

7 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Мэрия Томска

В следующую субботу, 15 апреля, в Томске на площади Ново-Соборной пройдет фестиваль «Салют! Гагарин! Томск!», приуроченный ко Дню космонавтики.

Как сообщает пресс-служба мэрии, томичей ждет семейная развлекательная программа. На сцене выступят детские творческие коллективы города с танцевальными и вокальными номерами. Также на главной площади города будут работать тематические интерактивные площадки: здесь можно поучаствовать в викторинах, квестах и понаблюдать за битвой роботов.

Кроме того, в рамках фестиваля томичей познакомит с историей освоения космоса на уличных выставках. Здесь же можно будет приобрести тематические товары на ярмарке. Завершит фестиваль кинотеатр под открытым небом. Гости фестиваля увидят фильмы про космос на большом экране.

Фестиваль продлится с 13.00 до 21.00.

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