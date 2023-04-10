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Томичей приглашают послушать героические эпосы древнего Алтая

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В субботу, 15 апреля, в Томске пройдет концерт этно-рок группы «Новая Азия» и Добрыни Сатина. Томичи смогут послушать горловое пение и необычные тюркские инструменты, которые призваны «передать величие древнего Алтая и героические эпосы».

Как сообщают организаторы, группа презентует альбом Chorchok, ставший лучшим в 2022 году по версии Russian world music chart.

«„Новая Азия“ смотрит на музыкальное наследие народов Сибири и Средней Азии, Монголии сквозь эмоции и ощущения современности. На фоне гитары, синтезатора и ударных звучит горловое пение одного из лучших голосов этно-мира Добрыни Сатина», — говорится в сообщении.

На концерте томичи смогут вживую услышать игру на таких народных инструментах, как комус, топшуур, икили, тядаган, амыргы и шоор.

Мероприятие пройдет в Международном культурном центре Томского политеха по адресу ул. Усова, 13в. Начало в 17.00. Стоимость билетов — 600 рублей. Приобрести их можно здесь.

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