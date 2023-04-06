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Wink впервые на ММКФ: в специальной программе фестиваля покажут комедийный сериал «Ухожу красиво!»

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Экшн-сериал «Ухожу красиво!» (16+, рабочее название — «Выжить любой ценой») будет показан на Московском международном кинофестивале (ММКФ) — в программе «Первая серия». Эксклюзивная премьера сериала состоится в Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома»). Фестиваль пройдет с 20 по 27 апреля.

Главную роль в новом жизнеутверждающем проекте лауреата премии «Золотой Орёл», режиссёра Михаила Полякова («О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», «Секреты семейной жизни», «Время жить, время умирать») исполнил Владимир Яглыч. В сериале также снялись Мария Ахметзянова, Алексей Макаров, Фёдор Лавров и другие. Производством 10-серийного проекта, который войдёт в линейку Wink Originals, занимается кинокомпания «Вселенная кино» при поддержке «НМГ Студии».

Странная метаморфоза произошла с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым (Владимир Яглыч). У него проблемы с алкоголем, депрессия и сложная ситуация в семье. Тихий борец с полицейскими бумагами, главной задачей которого было спихнуть с себя ответственность на других и ничего не делать, преображается до неузнаваемости. Теперь Борис энергично берется за самые опасные дела, постоянно подвергая свою жизнь опасности. Перерезать наугад провода на бомбе, ворваться в банк к вооружённым грабителям без бронежилета, задержать вора в законе во время сходки? Легко! Что заставляет нерадивого опера превратиться в супергероя и идти на подвиги? Какую тайну герой скрывает от самых близких? На эти вопросы отвечает экшн-комедия с элементами черного юмора.

«Мы рассказываем свою историю на контрастах: ярко выраженные драматические сцены сменяются искромётной комедией. „Ухожу красиво!“ — это мультижанровый сериал. Надеемся, что наш проект понравится и ценителям хорошей драмы, и любителям посмеяться», — комментирует идею сериала продюсер Андрей Шишканов.

«Сериал получился динамичным и ярким, огненным в буквальном смысле слова. Это не просто очередная полицейская комедия. Здесь поднимаются важные социальные темы, вечные проблемы семьи и связи поколений, но рассказано об этом легко и с юмором. Вообще у сериала очень образный и живой язык — многие фразы из него обязательно станут мемами. Бывает, что проект долго не может найти себе имя. Наш сериал тоже его искал и нашел самое крутое название, связанное с хитом группы „Звери“. Но пусть красиво уходит плохое настроение, а зрители остаются, чтобы посмотреть наш проект», — отметил директор видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала Антон Володькин.

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