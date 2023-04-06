В томском поселке Геологов запустили водоочистной комплекс

Жители поселка Геологов в Томске получили доступ к питьевой воде. Здесь завершили работы по запуску водоочистного комплекса «Гейзер-ТМ-1,5», сообщает пресс-служба мэрии.



«В поселке есть скважина и водопроводные сети. Однако анализ показывал, что вода, которую получают потребители, не соответствовала санитарным нормам. Эту проблему для жителей удалось решить, установив специальный комплекс, который очищает воду и ее можно использовать для питья и приготовления еды», — рассказал начальник отдела развития инженерной инфраструктуры департамента Денис Кабанов.



Водоочистной комплекс расположен на ул. Геологов, 13 (условно). Очистка воды в нем происходит в несколько этапов. Так, вода из подземного источника поступает в бак-реактор, в котором она смешивается с большим объемом воздуха с озоном. Это приводит к окислению растворенных в воде железа и марганца, образуются нерастворимые соединения. Затем вода проходит через несколько фильтров, которые очищают ее от примесей металлов, биологических загрязнений и запаха.

Далее вода поступает в резервуар, где предусмотрена непрерывная ее циркуляция через систему ультрафиолетового обеззараживания. Оттуда чистая вода поступает в точку водоразбора, где ее может набрать любой житель поселка.

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