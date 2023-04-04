Томск и Северск вошли в число городов с благоприятными условиями для жизни — Минстрой

4 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томск и Северск улучшили свои позиции в перечне городов страны с благоприятными условиями для жизни. Соответствующие результаты опубликовал Минстрой России.

Как уточняют в пресс-службе мэрии Томска, индекс качества городской среды рассчитывается уже пятый раз. Исследование проходило в 1 117 населенных пунктах России. Эксперты оценивали жилье и прилегающие пространства, улично-дорожную сеть, озеленение, общественно-деловую и социально-досуговую инфраструктуру, общегородское пространство. Критериями оценки стали безопасность, комфортность, идентичность и разнообразие, экологичность, современность и актуальность, эффективность управления.

Города, которые набрали более 180 баллов из 360 возможных, считаются благоприятными для жизни. При этом для корректного сравнения всех участников рейтинга разделили на группы по размеру и климату. Томск входит в группу крупных городов (с населением от 250 тыс. до 1 млн чел.) с условно комфортным климатом.

По итогам прошлого года Томск превысил свои показатели на 22 балла, набрав 202. При этом по направлению «Озелененные пространства» и «Улично-дорожная сеть» город продвинулся сразу на семь баллов, по направлению «Социально-досуговая инфраструктура» — на пять баллов. Таким образом столица региона впервые вошла в группу городов с благоприятными условиями для жизни.

В свою очередь Северск с 208 баллами вновь вошел в число самых комфортных для жизни городов России, попав в тройку лидеров в Сибирском федеральном округе в своей квалификации (наряду с Абаканом и Ангарском).

По итогам 2022 года средний балл индекса качества городской среды в Томской области составил 190 — это на 9 баллов больше, чем в 2021 году. Стрежевой набрал 203 балла, Кедровый — 179, Колпашево — 174 и Асино — 172.

Всего за 2022 год доля российских городов с благоприятной средой выросла на 10 процентных пунктов — до 54%. К 2024 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» этот показатель должен достигнуть 60%, к 2030 году — 80%.

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