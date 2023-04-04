Исполняющим обязанности ректора ТПУ назначен Леонид Сухих

4 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба вуза

Исполняющим обязанности ректора Томского политехнического университета с 4 апреля назначен доктор физико-математических наук, проректор по науке и трансферу технологий Леонид Сухих. Соответствующий приказ подписан в Минобрнауки России, говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Леонид Сухих — выпускник Томского политеха, в 2007 году окончил вуз по специальности «Физика атомного ядра и частиц». Научная и трудовая деятельность проходила в ТПУ. В разные годы был техником, инженером, ассистентом, научным сотрудником, доцентом, возглавлял Исследовательскую школу физики высокоэнергетических процессов ТПУ, работал в должности проректора по академическому превосходству и до недавнего времени проректора по науке и трансферу технологий.

При его непосредственном участии сформирована стратегия развития университета в рамках программы «Приоритет 2030». В качестве руководителя научного блока работает над стратегическими инициативами, развитием международного сотрудничества, курирует участие ТПУ в мегасайенс-проектах и другие вопросы.

В области его научных интересов — взаимодействие ионизирующего излучения с веществом, генерируемые при этом излучения и их практическое использование.

Так, на основе переходного излучения в спектральном диапазоне видимого света и вакуумного ультрафиолета работал над основами и подходами к созданию диагностических станций поперечного профиля электронного пучка с субмикронным пространственным разрешением. На основе когерентного излучения Смита-Парселла исследовал возможности создания нового вида лазеров на свободных электронах в терагерцовой области частот. Эти работы проводились совместно с коллегами из крупных международных научных центров.

Совместно с Томским областным онкологическим диспансером и Томским национальным исследовательским медицинским центром РАН занимается исследованиями радиобиологических основ повышения эффективности лучевой терапии злокачественных новообразований, разработкой генетически обоснованных методов и подходов к персонализированной адаптивной лучевой терапии.

Напомним, сегодня, 4 апреля, стало известно о том, что ректор Томского политехнического университета Дмитрий Седнев 3 апреля ушел в отставку по собственному желанию из-за состояния здоровьяПресс-служба вуза сообщила, что он «продолжит заниматься наукой и планирует завершить работу над докторской диссертацией».

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