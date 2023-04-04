МТС и ГИТИС проведут онлайн-консультации для абитуриентов из Томской области

4 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: МТС

МТС и Российский институт театрального искусства — ГИТИС объявляют о запуске цифрового формата консультаций для абитуриентов. Первые встречи педагогов ГИТИСа с поступающими пройдут на цифровой платформе Webinar от МТС. Самые достойные участники будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС, сообщают организаторы.

Принять участие в онлайн-консультациях в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М» жители Томска смогут 13–14 апреля. Проведёт их старший преподаватель кафедры мастерства актёра ГИТИСа Галина Дубровская. Мастер проекта даст рекомендации участникам, поделится профессиональными секретами и ответит на вопросы.

Желающим принять участие в отборочном туре необходимо подготовить чтецкую программу: басню, стихотворение и прозу. Выбранные произведения должны быть небольшими по объёму. Оценивается прежде всего глубина понимания исполняемого текста и способность заинтересовать им слушателей. Дополнительно на первой встрече с абитуриентами педагог может проверить музыкальность, чувство ритма и пластичность поступающих: предложить спеть песню на выбор, а также исполнить танец. Творческая встреча и отборочные испытания пройдут на онлайн платформе Webinar — регистрация открыта.

«В Томской области много талантливой молодежи. Это подтверждает успешный опыт участия наших ребят в кастинге ГИТИС. В прошлом году из сотен претендентов в число лучших вошли Эльмира Тятигачева, Ксения Шаляпина и Константин Коноваленко из Томска, а также Платон Костылев из Северска. Им было зачтено прохождение первого тура отборочных прослушиваний на актерский факультет и предложено очное участие во втором туре прослушиваний. Благодаря нашей цифровой платформе Webinar, пройти онлайн-консультацию может любой желающий, не выходя из дома. Уверена, что в этом году этой уникальной возможностью воспользуются еще больше абитуриентов, мечтающих связать свою профессию с актерским мастерством», — рассказал директор филиала МТС в Томской области Антон Гриднев.

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