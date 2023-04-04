К концу следующего года в Томской области может появиться мусоросортировочный комплекс

К концу 2024 года в Томской области планируется построить мусоросортировочный комплекс. Соответствующее соглашение подписали Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды и ООО «Томская регионального концессионная компания».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, объект концессионного соглашения представляет собой комплекс, состоящий из автоматизированного мусоросортировочного комплекса предельной мощностью до 250 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год и участка компостирования с мощностью до 100 тысяч тонн отходов в год. Общая стоимость не должна превышать 2,4 млрд рублей и будет уточняться по итогам прохождения государственной экспертизы.

Проектирование и строительство объекта должно быть завершено не позднее 1 ноября 2024 года. Предполагается, что завод будет размещен вблизи северной площадки промпарка «Томск».

В сообщении уточняется, что создание данного объекта необходимо для достижения целевых показателей национального проекта «Экология». Мощность планируемого объекта позволит сортировать весь мусор, образованный жителями Томска, Северска и Томского района. Таким образом, к 2030 году доля отходов, направляемых на захоронение, будет снижена в два раза.

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