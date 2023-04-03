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Пожарные спасли женщину и ребенка из горящего дома в томском селе

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Сегодня, 3 апреля, томском селе Тимирязево загорелся одноэтажный пятиквартирный дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 16.23. Пожарные спасли из квартиры 42-летнюю женщину и 7-летнего мальчика. Также сотрудники МЧС обнаружили на месте погибшего 46-летнего мужчину.

Возгорание удалось ликвидировать в 17.36. В результате сгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши дома, обгорели стены внутри и снаружи по всей площади в квартире. Также частично обогрели стены внутри и вещная обстановка в остальных квартирах. Полностью сгорели дощатые веранды.

Общая площадь пожара 390 кв. метров. На месте работали 7 единиц техники и 37 человек.

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