На следующей неделе в Томске начнется расконсервация фонтанов

3 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В четверг, 13 апреля, в Томске стартует процесс расконсервации и подготовки городских фонтанов. Первые на очереди — на пер. Плеханова и пл. Батенькова, сообщает пресс-служба мэрии.

Предполагается, что специалисты демонтируют укрывные конструкции, обследуют чаши и трубопроводы на предмет целостности. Затем на фонтанах установят насосное оборудование и форсунки, проверят работу автоматики, фильтров и датчиков.

В пресс-службе уточняют, что запуск городских фонтанов состоится 1 мая. Предполагается, что работать они будут ежедневно с 8.00 до 23.00 по 30 сентября.



На сегодняшний день в собственности Томска находится 7 фонтанов: на площади Новособорной, в Буфф-саду, по переулкам Плеханова, Батенькова, Нахановича, Набережной реки Ушайки и в Сквере студенческих отрядов (ул. Красноармейская).



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