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Через две недели жителей ряда домов Октябрьского района Томска ожидает отключение воды

ЖКХ, Томские новости, отключение воды выключили воду остались без воды интересные новости Томска Через две недели жителей ряда домов Октябрьского района Томска ожидает отключение воды

В понедельник, 17 апреля, в связи с плановыми ремонтными работами на водопроводных сетях в Томске жители части домов в Кировском районе останутся без воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение продлится с 9.00 до 23.50. В это время бригады «Томскводоканала» будут переключать абонентов со старой водопроводной линии на новую, диаметром 160 мм. Новый водопровод был проложен в целях снижения количества повреждений на сетях водоснабжения на данном участке.

На время проведения работ без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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