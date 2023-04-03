Через две недели жителей ряда домов Октябрьского района Томска ожидает отключение воды

В понедельник, 17 апреля, в связи с плановыми ремонтными работами на водопроводных сетях в Томске жители части домов в Кировском районе останутся без воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение продлится с 9.00 до 23.50. В это время бригады «Томскводоканала» будут переключать абонентов со старой водопроводной линии на новую, диаметром 160 мм. Новый водопровод был проложен в целях снижения количества повреждений на сетях водоснабжения на данном участке.

На время проведения работ без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Водопроводная ул, 12, 14;

Дормаш ул, 2, 2а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1;

Индустриальная ул, 1, 1Б, 7, 7а, 9, 14, 16;

Латвийский пер, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

Ленинградская ул, 4, 6, 8;

Мичурина ул, 12, 12а, 14, 14/1, 14/2, 14а, 14б, 14в, 14г, 16, 16 стр.7, 16 стр.4, 16/1, 18, 39, 41, 43;

Научная ул, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21 кв.1, 21 кв.2, 32, 32а, 34;

Ново-Деповская 1-я ул, 1а, 2, 3, 5, 6, 7, 8а, 11, 15, 16, 19, 21, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57;

Ново-Деповская 2-я ул, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 17 стр.1, 19, 21, 26;

Новосибирская ул, 6, 8;

Офицерский пер, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 11, 13;

Полтавский пер, 42;

Рабочая 1-я ул, 6, 7, 7/1, 8, 17, 23, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 35 стр.1, 37, 39/1, 41, 42, 43, 44, 45, 47;

Рабочая 2-я ул, 15, 17, 30, 32, 46;

Рабочая 3-я ул, 1, 1а, 4, 5, 5а, 6, 8, 9, 10;

Рабочая ул, 19, 21, 21а, 23, 23/1, 23/2, 24, 27, 27/1, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 38а, 39/1, 39 стр.1, 42, 43а, 44, 45, 46, 47, 48 стр.1, 50, 52, 54, 56, 58, 58 стр.1, 60, 62, 64, 66, 66а, 68;

Ракетная, 19 стр.4;

Тяговая ул, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

Чехословацкая ул, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

Энергетическая ул, 1;

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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