18+
18+
РЕКЛАМА

Мэрия Томска подала иск о сносе здания по ул. Октябрьская, 56, возводимого в историческом районе

Исторический центр, Судебные дела, Томские новости, снос болото исторический район незаконная постройка деревянная архитектура болото Мэрия Томска подала иск о сносе здания по ул. Октябрьская, 56, возводимого в историческом районе

Власти Томска подали иск о сносе строящегося здания на ул. Октябрьская, 56. Поводом к этому стали в том числе нарушения параметров высотности и использование в качестве строительного кирпича вместо дерева, сообщает пресс-служба мэрии.

Здание возводится на территории объекта культурного наследия — достопримечательного места «Воскресенская гора и Белоозерье» в историческом районе «Болото», где проходит один из основных туристических маршрутов.

«Для застройки в этом районе есть определенные ограничения», — говорится в сообщении.

Также и.о. мэра поручил главе администрации Октябрьского района Сергею Лозовскому уведомить застройщика и собственника о требованиях администрации города привести дом в соответствие заявленной документации.

«Болото» — исторический район Томска, расположенный между Воскресенской горой и Ушайкой. Застроен в основном деревянными домами, среди которых есть и памятники архитектуры.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Водитель маршрутки высадил подростка из автобуса в Томском районе за 10 км до остановки

27 марта 2023
Томские новости

В Томске до 16 апреля ограничат движение по ул. Беринга

31 марта 2023
Томские новости

Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

18 марта 2023
Томские новости

В музее истории Томского политеха составили «портрет» первых вольнослушательниц

8 марта 2023
Томские новости

Трое пострадали при пожаре в томской многоэтажке

6 марта 2023
Томские новости

Каждая новая разведочная скважина как новая книга

3 апреля 2023
Томские новости

В Томске скорректировали режим работы светофора у Коммунального моста

21 марта 2023
Томские новости

Томская лыжница стала второй на чемпионате России

20 марта 2023
Томские новости

В Томске реконструируют скважину на Белом озере

20 марта 2023