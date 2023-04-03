Мэрия Томска подала иск о сносе здания по ул. Октябрьская, 56, возводимого в историческом районе

3 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Мэрия Томска

Власти Томска подали иск о сносе строящегося здания на ул. Октябрьская, 56. Поводом к этому стали в том числе нарушения параметров высотности и использование в качестве строительного кирпича вместо дерева, сообщает пресс-служба мэрии.

Здание возводится на территории объекта культурного наследия — достопримечательного места «Воскресенская гора и Белоозерье» в историческом районе «Болото», где проходит один из основных туристических маршрутов.

«Для застройки в этом районе есть определенные ограничения», — говорится в сообщении.

Также и.о. мэра поручил главе администрации Октябрьского района Сергею Лозовскому уведомить застройщика и собственника о требованиях администрации города привести дом в соответствие заявленной документации.

«Болото» — исторический район Томска, расположенный между Воскресенской горой и Ушайкой. Застроен в основном деревянными домами, среди которых есть и памятники архитектуры.

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