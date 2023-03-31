Гендиректора российско-китайского агрохолдинга обвиняют в преднамеренном банкротстве

31 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Кировский районный суд Томска отправил под домашний арест генерального директора российско-китайского АО «Агрохолдинг Томский» Владимира Тиссена, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на объединенную пресс-службу судейского сообщества региона.

«Постановлением Кировского районного суда Томска удовлетворено ходатайство следователя в отношении Тиссена, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 24 суток — до 23 мая 2023 года», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, российско-китайский «Агрохолдинг Томский» планировал до 2024 года вложить 6 млрд рублей в АПК Томской области. Но ввести удалось только мясную ферму (позже была сдана в аренду, затем законсервирована). В планах были также ввод молочной фермы и освоение земель для производства зерна и кормов. Единственное прибыльное предприятие группы — комплекс «Первомайский» (выручка в 2021 году составила 65,7 млн рублей). Другие предприятия холдинга «Томский» или убыточны, или не фиксировали прибыль.

Мажоритарный владелец и инвестор холдинга — Китайско-российская компания по развитию сельского хозяйства. В январе текущего года компания «Агрокапитал» — материнская по отношению к холдингу — инициировала его банкротство. При этом сам «Агрокапитал» уже обанкротился.

Также Тиссен ранее был руководителем проектов лесопромышленного холдинга «Рускитинвест», который также принадлежит китайским акционерам. ЛПК планировал реализовать в Томской области масштабный проект за 18 млрд рублей, но инвесторы несколько раз менялись, в итоге были введены три завода: по производству шпона, по выпуску обрезной доски, по производству МДФ-плит.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».