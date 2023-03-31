Томичей приглашают посмотреть на цветение растения-сюрприза

Томский Обзор / Фото: 31 марта 2023 // Фото: СибБС ТГУ

В Ботаническом саду Томского государственного университета впервые зацвел тифониум Блюме — растение родом из Восточной и Юго-Восточной Азии.

Как сообщает пресс-служба ТГУ, цветонос растения имеет тёмно-бордовое покрывало с тонким соцветием-початком, напоминающим мышиный хвостик с большим количеством мелких, едва различимых невооружённым взглядом цветков. Опыляется тифониум мухами и поэтому источает резкий и неприятный запах.

«В оранжереях сада периодически цветут разные неприятно пахнущие растения — аморфофаллус с запахом тухлого мяса, сауроматум с запахом навоза, и тифониум среди них, пожалуй, имеет самый ужасный запах, — рассказывает директор СибБС ТГУ Михаил Ямбуров. — Соцветие у него некрупное, размером с детскую ладошку, но запах чувствуется на расстоянии нескольких метров. Несмотря на дурной запах, растение используется в традиционной китайской медицине в качестве противоаллергического средства».

Растение появилось в саду несколько лет назад, когда его сотрудники ездили в гости к коллегам в Центральный Сибирский ботанический сад СО РАН в Новосибирск и привезли оттуда много новых растений. Через некоторое время в одном из горшков с привезёнными растениями начал расти «незваный гость». Сначала сотрудники СибБС не смогли определить растение, но решили отсадить его из горшка и вырастить отдельно. Теперь оно зацвело, и учёные смогли определить видовую принадлежность растения.

В сообщении уточняется, что цветение тифониума будет очень недолгим и продлится всего пару дней.

Посетить ботсад можно во вторник и четверг с 10:00 до 17:00 (экскурсии с гидом) по предварительной регистрации по телефону 529-816. В субботу и воскресенье с 10.00 до 17.00 томичи могут записаться на самостоятельные прогулки по оранжереям без экскурсовода. Стоимость билетов: взрослый — 300 рублей, льготный — 200 рублей.

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