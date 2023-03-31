Суд смягчил приговор экс-главе томского УМВД Митрофанову по делу о смертельном ДТП в Салехарде

31 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) изменил приговор бывшему начальнику УМВД по Томской области Игорю Митрофанову по делу о ДТП в Салехарде, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы суда.

Митрофанов в марте 2022 года был приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима по делу о ДТП, в котором погиб человек. Автоавария произошла в период отбывания им условного срока по другому делу — о коррупции.

По мнению кассационного суда, рассматривавший дело о ДТП Салехардский городской суд не мотивировал свое решение об отмене условного срока по делу о коррупции и не обсудил возможность его сохранения. Кроме того, суд второй инстанции, в который поступила жалоба на приговор, не привел сведений, свидетельствующих о нарушении экс-полицейским порядка отбывания условного срока.

В итоге кассационный суд в Челябинске постановил «считать Митрофанова осужденным по ч.3 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами на срок 2,5 года».

Согласно постановлению, срок наказания Митрофанова исчисляется с даты вступления приговора в законную силу — 26 мая 2022 года, с зачетом времени его содержания под стражей с 10 марта 2022 года до 26 мая 2022 года из расчета — один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в колонии-поселении.

Как сообщалось, в августе 2019 года Митрофанова приговорили к 8 годам колонии условно и штрафу 6 млн 475 тыс. рублей по обвинению в получении взятки от предпринимателя в виде продажи четырех автомобилей по заниженной стоимости его близким родственникам и знакомому. Также суд запретил ему занимать должности в органах внутренних дел на 5 лет.

Кроме того, он обвинялся в том, что не проверил информацию о незаконных действиях подчиненного, связанных с вымогательством взятки у предпринимателя, а также о возможной незаконной банковской деятельности предпринимателя. Также ему инкриминировали мошенничество с начислением пенсии.

В марте 2022 года Салехардский городской суд приговорил Митрофанова к 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу 5,6 млн рублей по делу о смертельном ДТП.

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