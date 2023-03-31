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Сети водоснабжения в томском посёлке Наука построят до 15 ноября

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Власти Томска выбрали подрядчика на строительство сетей водоснабжения в посёлке Наука. Работы будет проводить ООО «Новокузнецктехмонтаж».

В пресс-службе уточняют, что строительство будет вестись в два этапа. Согласно условиям контрактов, сроки выполнения работ с 1 апреля по 15 ноября 2023 года.

Строительство пройдет в рамках федерального проекта «Чистая вода» (нацпроект «Жилье и городская среда»). Предполагается, что после проведения работ более 600 домовладений смогут подключиться к централизованному водоснабжению.

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